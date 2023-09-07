Наджафов совершил заплыв через Гибралтарский пролив (фото)

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Гражданин Азербайджана Борис Наджафов переплыл Гибралтарский пролив. Спортсмен преодолел общую дистанцию 16,2 километра.

По словам Наджафова, которые приводит Министерство молодежи и спорта, во время заплыва через Гибралтар конкурентами пловца становятся не люди, а ветер, волны, холодная вода и сильное течение со стороны Атлантического океана.

«Чтобы успешно переплыть пролив, нужно дождаться погоды», – отметил он.

Следует отметить, что азербайджанский спортсмен начал заплыв от города Тарифа, самой южной точки Испании и континентальной Европы, и завершил его у берегов Северной Африки в Марокко.