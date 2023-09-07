Армения запустила разведывательные дроны над Зангезуром (фото) |
Армяне готовят вооруженную провокацию против Азербайджана (видео) |
Украина получит американское вооружение на $600 млн (список) |
Эрсин Татар: Моя самая большая мечта – иметь неразрывные связи с Азербайджаном |
Посол Сулейманов ответил на проармянскую статью в британском издании |
Байрамов проинформировал помощницу Блинкена о ситуации в регионе |
Байрамов рассказал Ховаеву о провокациях армянской стороны (фото) |
Амирбеков обвинил Ереван в невыполнении Трехстороннего заявления |
Осознав серьезность ситуации, в Армении заявили о незаинтересованности в военной эскалации |
Главное Спорт

Наджафов совершил заплыв через Гибралтарский пролив (фото)

Наджафов совершил заплыв через Гибралтарский пролив (фото)

Гражданин Азербайджана Борис Наджафов переплыл Гибралтарский пролив. Спортсмен преодолел общую дистанцию 16,2 километра.

По словам Наджафова, которые приводит Министерство молодежи и спорта, во время заплыва через Гибралтар конкурентами пловца становятся не люди, а ветер, волны, холодная вода и сильное течение со стороны Атлантического океана.

«Чтобы успешно переплыть пролив, нужно дождаться погоды», – отметил он.

Следует отметить, что азербайджанский спортсмен начал заплыв от города Тарифа, самой южной точки Испании и континентальной Европы, и завершил его у берегов Северной Африки в Марокко.

Теги:
Из этой рубрики
Турецкие болельщики готовятся к матчу своей сборной с Арменией (фото)
Спорт

Турецкие болельщики готовятся к матчу своей сборной с Арменией (фото)

2023/09/08, 00:43
Теймур Раджабов финишировал вторым на турнире в Индии
Спорт

Теймур Раджабов финишировал вторым на турнире в Индии

2023/09/08, 00:08
Наджафов совершил заплыв через Гибралтарский пролив (фото)
Спорт

Наджафов совершил заплыв через Гибралтарский пролив (фото)

2023/09/07, 23:19
Кличко сделал селфи, стоя на голове (фото)
Спорт

Кличко сделал селфи, стоя на голове (фото)

2023/09/07, 22:48
Макрон против участия России в Олимпиаде
Спорт

Макрон против участия России в Олимпиаде

2023/09/07, 22:30
Ильгар Мамедов исключил участие российских фехтовальщиков в Олимпиаде
Спорт

Ильгар Мамедов исключил участие российских фехтовальщиков в Олимпиаде

2023/09/07, 00:27
Аргентинский форвард стал игроком «Нефтчи»
Спорт

Аргентинский форвард стал игроком «Нефтчи»

2023/09/06, 22:45
Следующие Игры ШОС пройдут в Азербайджане
Спорт

Следующие Игры ШОС пройдут в Азербайджане

2023/09/06, 19:15
WADA пригрозило Франции запретом на проведение спортивных соревнований
Спорт

WADA пригрозило Франции запретом на проведение спортивных соревнований

2023/09/06, 11:08