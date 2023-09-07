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Главное Культура

Баку и Кишинев обсудили отношения в сфере культуры (фото)

Баку и Кишинев обсудили отношения в сфере культуры (фото)

Делегация Азербайджана во главе с министром культуры Адилем Керимли с третьего сентября находится с визитом в Китайской Народной Республике, говорится в сообщении ведомства.

В рамках визита министр культуры Адиль Керимли провел встречу с министром культуры Молдовы Серджиу Проданом.

На встрече состоялось обсуждение текущего состояния отношений в сфере культуры между двумя странами, был отмечен широкий потенциал для дальнейшего развития сотрудничества в этой сфере.

Серджиу Продан выступил с предложением о проведении в следующем году Дней культуры Молдовы в Азербайджане. По данному предложению состоялся обмен мнениями.

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