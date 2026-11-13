Отношения Великобритании и Азербайджана достигли исторической вехи.
Об этом написал посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман в соцсети X, комментируя подписание Азербайджаном и Великобританией Декларации о стратегическом партнёрстве.
«Отношения между Великобританией и Азербайджаном получили дальнейшее развитие, достигнув исторической вехи — провозглашения стратегического партнёрства!
Опираясь на многолетнюю дружбу, Великобритания и Азербайджан вносят вклад в экономический рост, поддерживают инновации и укрепляют сотрудничество в сфере безопасности», — написал Дункан Норман.