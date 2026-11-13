Бывший депутат парламента Венгрии Илона Экеш направила в Центральную главную следственную прокуратуру заявление против премьер-министра Петера Мадьяра. Его подозревают в вымогательстве и домашнем насилии в отношении бывшей супруги Юдит Варги, занимавшей пост министра юстиции в 2019–2023 годах.

Поводом стали показания Варги, выступившей 11 ноября перед парламентской следственной комиссией, а также публикации СМИ и другие сведения. По утверждению партии «ФИДЕС», в январе 2023 года Мадьяр тайно записал разговор с супругой, в котором она рассказывала о предполагаемых нарушениях в правительстве Виктора Орбана.

Как заявляет «ФИДЕС», впоследствии Мадьяр якобы использовал запись для давления на жену, угрожая передать ее прокуратуре и добиться ее заключения под стражу, если она продолжит бракоразводный процесс или не согласится на предложенные условия раздела имущества и опеки над тремя детьми.

Экеш попросила прокуратуру начать расследование, истребовать аудиозапись и проверить ее на предмет возможных манипуляций.

Обращение последовало на фоне объявления правительства Мадьяра о намерении ратифицировать конвенцию Совета Европы о защите женщин от домашнего насилия. Слушания с участием Варги прошли по инициативе «ФИДЕС».