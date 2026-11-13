Вице-президент США Джей Ди Вэнс допускает возможность отказаться от участия в президентских выборах 2028 года после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники из окружения политика.

По словам собеседников телеканала, одним из главных факторов, влияющих на решение Вэнса, остается продолжающаяся война с Ираном. Его союзники опасаются, что конфликт может существенно осложнить перспективы республиканцев на следующих президентских выборах.

«Вопрос не в том, сможет ли Джей Ди победить. Вопрос в том, сможет ли вообще какой-либо республиканец победить, если война с Ираном продолжится», — отметил один из источников.

При этом Вэнс пока не определился со своими планами и не установил сроков принятия решения. Часть его сторонников по-прежнему рассчитывает на выдвижение кандидатуры вице-президента.

По данным CNN, публикация Вэнса после промежуточных выборов, в которой он связал поражение республиканцев с войной против Ирана, вызвала недовольство президента США Дональда Трампа.