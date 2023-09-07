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Разведка США оценила шансы ВСУ прорвать российскую оборону до конца года

Разведка США оценила шансы ВСУ прорвать российскую оборону до конца года

Вероятность прорыва Вооруженных сил Украины российской обороны до конца года составляет 40-50%. В то же время ограниченное количество боеприпасов и ухудшение погоды сделают задачу «очень тяжелой».

Об этом рассказал директор по анализу Разведывательного управления Минобороны США Трент Молл, сообщает The Economist.

По словам Мола, если ВСУ не удастся достичь прорыва в текущем году, однако удастся расширить позиционный район вокруг Роботино, удержать позиции и обеспечить приток боеприпасов – Украина будет иметь возможности для нового рывка в 2024 году.

Директор по анализу Разведывательного управления Минобороны США также отметил роль российского генерала Сергея Суровикина, который создал оборонительные рубежи россиян, а также главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, наемники которого достигли самых ощутимых результатов за последний год. Сейчас оба находятся вне поля боя, поскольку первый был освобожден, а второй якобы погиб в авиакатастрофе.

Свой оптимизм Мол объяснил недавними успехами украинских воинов на поле боя. В то же время если бы вопрос прорыва поднимался две недели назад – прогнозы разведчика были бы более пессимистичны.

Как пишет издание, один из представителей администрации главы Белого дома Джо Байдена заявил, что до кульминации наступления ВСУ осталось около шести-семи недель боевых действий. В частности существуют разногласия относительно прогресса, который наши воины могут достичь за это время. Некоторые считают, что ВСУ, бросив большую часть своих резервов к прорыву второй линии – вряд ли продвинутся далеко.

«Если посмотреть на поле боя за пять лет, то оно может выглядеть примерно так же», – пояснил чиновник американской разведки.

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