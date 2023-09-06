Франция может вывести часть войск из Нигера

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Часть французского контингента может быть выведена из Нигера, сообщает агентство Франс Пресс.

«По причине политического тупика между Парижем и Ниамеем определенная часть людских и материальных ресурсов, задействованных в борьбе с терроризмом, может быть выведена из Нигера», – пишет агентство со ссылкой на несколько источников.

Отмечается, что французские силы могут быть выведены через Бенин с последующей отправкой во Францию, в Чад, где располагается штаб французских сил в Сахельском регионе, или в другие регионы, где присутствуют джихадисты, в частности на Ближний Восток.

Де-факто французский контингент, присутствующий в Нигере, больше не участвует в контртеррористических операциях с армией страны, указывает агентство.

Вопрос о количестве подлежащих выводу из Нигера французских сил остается открытым, сообщили агентству источники.

Некоторые приближенные президента Франции Эммануэля Макрона просят французских военных, выступающих за сохранение постоянного присутствия в Западной Африке, пересмотреть свою позицию, указывая на небольшой оборот торговли между странами региона и Францией, пишет агентство.