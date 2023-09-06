Вашингтон официально объявил о поставках Киеву снарядов с обеднённым ураном (список) |
Гаджиев провел встречу с Нетаньяху (фото) |
Армянские НВФ обстреляли наши позиции в направлении Лачинского района |
Турция и Россия согласовали отправку 1 миллиона тонн зерна |
Армянское лицемерие бьёт рекорды |
Президент Алиев проинформировал Блинкена об армянских провокациях на дороге Агдам-Ханкенди |
Следующие Игры ШОС пройдут в Азербайджане |
Гаджиев: Азербайджан не может позволить существование серой зоны на своих землях |
Украинская разведка сделала сенсационное заявление в связи с Пригожиным |
Главное Армия

Франция может вывести часть войск из Нигера

Франция может вывести часть войск из Нигера

Часть французского контингента может быть выведена из Нигера, сообщает агентство Франс Пресс.

«По причине политического тупика между Парижем и Ниамеем определенная часть людских и материальных ресурсов, задействованных в борьбе с терроризмом, может быть выведена из Нигера», – пишет агентство со ссылкой на несколько источников.

Отмечается, что французские силы могут быть выведены через Бенин с последующей отправкой во Францию, в Чад, где располагается штаб французских сил в Сахельском регионе, или в другие регионы, где присутствуют джихадисты, в частности на Ближний Восток.

Де-факто французский контингент, присутствующий в Нигере, больше не участвует в контртеррористических операциях с армией страны, указывает агентство.

Вопрос о количестве подлежащих выводу из Нигера французских сил остается открытым, сообщили агентству источники.

Некоторые приближенные президента Франции Эммануэля Макрона просят французских военных, выступающих за сохранение постоянного присутствия в Западной Африке, пересмотреть свою позицию, указывая на небольшой оборот торговли между странами региона и Францией, пишет агентство.

Теги:
Из этой рубрики
Вашингтон официально объявил о поставках Киеву снарядов с обеднённым ураном (список)
Армия

Вашингтон официально объявил о поставках Киеву снарядов с обеднённым ураном (список)

2023/09/06, 21:30
Армянские НВФ обстреляли наши позиции в направлении Лачинского района
Армия

Армянские НВФ обстреляли наши позиции в направлении Лачинского района

2023/09/06, 21:11
Франция может вывести часть войск из Нигера
Армия

Франция может вывести часть войск из Нигера

2023/09/06, 21:01
Баку и Берн обсудили сотрудничество в области гуманитарного разминирования
Армия

Баку и Берн обсудили сотрудничество в области гуманитарного разминирования

2023/09/06, 18:35
Турция назначила советника по оборонной промышленности в Азербайджан
Армия

Турция назначила советника по оборонной промышленности в Азербайджан

2023/09/06, 14:23
Британия передаст Украине разведывательные бронемашины Scimitar
Армия

Британия передаст Украине разведывательные бронемашины Scimitar

2023/09/06, 14:06
Сепаратисты снова пытались окопаться в направлении Лачинского района
Армия

Сепаратисты снова пытались окопаться в направлении Лачинского района

2023/09/06, 13:30
Генерал Суровикин пропал с сайта Минобороны РФ
Армия

Генерал Суровикин пропал с сайта Минобороны РФ

2023/09/06, 12:36
Глава Минобороны Британии подтвердил уничтожение в Украине танка Challenger 2
Армия

Глава Минобороны Британии подтвердил уничтожение в Украине танка Challenger 2

2023/09/06, 10:56