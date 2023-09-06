СГБ предупредила пользователей соцсетей, снимающих военную технику

196 Просмотров

Распространение в социальных сетях видеоматериалов, связанных с Вооруженными Силами Азербайджана, создает серьезную юридическую ответственность.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы госбезопасности Азербайджана.

Было отмечено, что в последние дни на каналах Telegram, связанных со спецслужбами Армении, распространяются призывы, провоцирующие съемку и распространение в соцсетях видеокадров, связанных с воинскими соединениями азербайджанской армии, их дислокацией, перемещениями, боевой и мобилизационной подготовкой, вооружением, военной техникой.

В сообщении подчеркивается, что Служба государственной безопасности взяла эти случаи под контроль, будет обеспечено принятие необходимых мер в отношении лиц, инициировавших подобные действия:

«Заявляем о недопустимости распространения видеокадров, наносящих серьезный ущерб национальной безопасности и обороноспособности нашей страны, информации, относящейся к Вооруженным Силам Азербайджанской Республики и составляющей государственную тайну, призываем граждан воздерживаться от таких действий. Также подчеркиваем, что умышленное совершение указанных противоправных действий влечет соответствующие меры юридической ответственности».