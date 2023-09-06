Часы тикают, вечно Баку ждать не будет

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica обрушился на Россию с обвинениями. Несмотря на то, что росмиротворцы являются главной силой, из-за присутствия которой еще не произошла окончательная «зачистка» Карабаха от армянских НВФ, Пашинян недоволен масштабами российской помощи и, шире, российской политикой на Южном Кавказе. Не является ли такой демарш против своего главного военно-политического союзника и ведущего экономического партнера чрезвычайно рискованным?

В ответ на вопрос журналиста издания, поинтересовавшегося, «что мешает России вмешаться с целью соблюдения заявления от 9 ноября 2020 года, по которому Россия должна была контролировать движение через «Лачинский коридор» (он соединяет Армению и Карабахский регион и в настоящее время там стоит азербайджанский ППП), Пашинян заявил: «Я не могу дать оценку на этот счет, кроме как согласиться с той формулировкой, что, по сути, да, получается, что миротворческие силы Российской Федерации не выполняют миссию, возложенную на них трехсторонней декларацией… В данном случае не обеспечивается безопасность, в том числе право на свободное передвижение, и это действительно тревожный факт».

Затем он сформулировал свои претензии к Москве в более общем виде. Их суть сводится к следующему: Армения напрасно рассчитывала только на Россию, когда строила основание для своей стратегической безопасности, причем его страна «уже вкусила горькие плоды своей ошибки». Поэтому сегодня политика Еревана в сфере безопасности направлена на «диверсификацию». По словам премьер-министра, «архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией, в том числе по части оружия, приобретения вооружения. Но сегодня, когда сама Россия нуждается в оружии, вооружении, понятно, что при желании она не сможет обеспечить потребности Армении в сфере безопасности».

Разумеется, его заявления вызвали резкое неприятие в Москве. 4 сентября ТАСС опубликовал слова неназванного по имени дипломатического источника: «В Москве крайне недовольны последними публичными заявлениями армянского руководства, включая высказывания премьер-министра Армении в интервью итальянской газете La Repubblica и комментарий МИД Армении от 31 августа, расценивают их как неприемлемые по тону и содержанию, с прицелом на перекладывание на Россию ответственности за собственные просчëты и ошибки… Россию пытаются искусственно вытеснить с Южного Кавказа, причëм используя Ереван как средство реализации данной цели. Россия как ближайший сосед и друг Армении покидать регион не намерена. Однако это должна быть улица с двусторонним движением: Армении тоже не следовало бы становиться орудием Запада по выдавливанию России».

Сам по себе обмен заявлениями говорит о росте напряженности между Москвой и Ереваном.

В ответ на слова Пашиняна, глава Европейского комитета по развитию НАТО, Гюнтер Фелингер, призвал Армению вступить в альянс. «Я призываю Армению вступить в НАТО, Никол Пашинян. Защитите Армению, президент США», – написал Фелингер в социальной сети X (Twitter). Впрочем, на это быстро отреагировали в самой Армении. Заместитель министра иностранных дел республики Ваан Костанян сообщил, что никто в НАТО не призывал Армению вступать в альянс, но Ереван «готов продолжать сотрудничество с этой организацией». В то же время Фелингер «не является представителем НАТО, он всего лишь руководитель общественной организации, в наименовании которой присутствует слово «НАТО».

Конечно, вопросы будет решать не Фелингер. НАТО – это объединение государств, в котором решения принимают именно они, причем, коллективно. Никаких предложений принять Армению в НАТО не поступало ни от Байдена, ни от других руководителей стран-членов альянса. Но даже если бы они появились, эти страны никогда не согласились бы с приемом Армении до тех пор, пока она не решит вопрос с Карабахом, который признан мировым сообществом в качестве территории Азербайджана.

Состояние вооруженного конфликта между Ереваном и Баку исключает прием Армении в НАТО, поскольку, как мы видели на примере Украины, участники военного блока не хотят ввязываться в войны, которые ведут другие страны. Наконец, есть Турция, которая является ключевым военным и политическим партнером Азербайджана и которая не согласилась бы с подобным решением. Мы видели, что Турция до сих пор не дала согласие на прием Швеции, и эта страна пока остается вне НАТО — несмотря на полное согласие с ее приемом со стороны всех остальных участников блока.

И тем не менее, произошло важное событие. Пашинян послал сигналы Западу, сказав, что ему не нравится политика России и что он ищет других союзников.

Да, в НАТО в обозримом будущем Армению никто не примет, но, возможно, ее прозападная риторика привлечет некоторое внимание. Что, если она приведет к усилению западного давления на Баку с целью не допустить его военную операцию в Карабахе? Да, европейские страны не станут воевать за Армению, это абсолютно очевидно, но что, что если начнут угрожать Азербайджану санкциями? Расчет Пашиняна делается именно на это.

Но это также было послание для России. Мол, нам не нравится, что вы позволяете Азербайджану установить ППП на Лачинской дороге и контролировать там грузы и передвижение людей. Либо вы уберете оттуда азербайджанцев, либо мы уйдем на Запад. Сильно напоминает попытку втянуть Москву в вооруженный конфликт с Азербайджаном.

Пашинян ведет дипломатическую игру, которая, возможно, кажется ему рационально обоснованной и изощренной. Проблема в том, что одновременно растут риски для Армении и для него самого.

Во-первых, все эти заявления делаются на фоне обострения, то есть вооруженных столкновений между армянскими и азербайджанскими войсками. Часы тикают, вечно Азербайджан ждать не будет. Терпеть армянские провокации — тем более. Особенно учитывая подавляющее военное превосходство Азербайджана, продемонстрированное в 44-х дневной войне.

Во-вторых, последние изменения в самом Карабахе, как и в Армении, показывают, что реваншисты, т.е. группа Кочаряна-Саргсяна и др. укрепляются и завоевывают новые позиции. Араик Арутюнян, прежний вожак сепаратистов, именовавший себя «президентом Нагорного Карабаха», ушел в отставку – он был связан с группировкой, но был наиболее слабым среди них. Его уход усилил позиции радикального крыла. Некоторые наблюдатели считают, что в Армении назревает попытка переворота, которая снова приведет к власти карабахский клан.

В-третьих, Москва не прощает того, что она может считать предательством, и она располагает определенным влиянием среди карабахцев. Пашинян вряд ли заставит ее воевать с Азербайджаном и конфликтовать с Турцией. Ведь Турция, в условиях, когда она не присоединилась к антироссийским санкциям, критически важна для России как экономический партнер. Но Пашинян может окончательно склонить Россию на сторону своих противников внутри Армении.

Официальный Ереван играет с огнем. Никол Пашинян похож на человека, который пытается жонглировать горящими факелами. Но их число растет, и вероятность ошибки увеличивается.

Михаил Шерешевский, политический аналитик