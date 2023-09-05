Украина заплатит российскому летчику $500 тыс за угнанный вертолет (видео)

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Пилот российского вертолета Ми-8, который он перегнал в Украину, 28-летний Максим Кузьминов получит вознаграждение в 500 тысяч долларов в гривневом эквиваленте. Об этом сообщил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

«Есть официальное законодательство, соответствующий закон, подписанный президентом Украины в апреле 2022 года о соответствующей компенсации в случае, если человек переходит на сторону Украины вместе с техникой. Украина – демократическое правовое государство, мы и собственные обязательства выполняем и международное право (соблюдаем). Поэтому еще раз – те россияне, которые не хотят становиться военными преступниками, пожалуйста, сдавайтесь, переходите на украинскую сторону и защищайте уже собственную честь и совесть, боритесь против режима», – отметил он.

Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 из Курска. Как сообщает Baza, вместе с ним в экипаже были 2 человека, которые отказались сдаваться ВСУ, из-за чего, вероятно, были убиты.

Кузьминов утверждает, что заранее связался с представителями украинских спецслужб, получив обещание о новых документах, безопасности и вознаграждении в размере $500000 долларов.

