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Военнослужащий азербайджанской армии покончил с собой

Военнослужащий азербайджанской армии покончил с собой

В военную прокуратуру Кяльбаджарского района поступила информация о самоубийстве с применением огнестрельного оружия военнослужащего N-ской воинской части минобороны, рядового Тагиева Рамала Исрафил оглы. Об этом сообщил старший помощник военного прокурора республики – руководитель пресс-службы Республиканской военной прокуратуры, главный советник юстиции Фирад Алиев.

Он отметил, что на основании полученной информации сотрудники Кяльбаджарской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры осмотрели место происшествия и тело, изъяли вещественные доказательства, взяли показания и выполнили другие действия.

По факту в Кяльбаджарской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены неотложные необходимые следственные действия.

Расследование продолжается, будут приняты все меры согласно требованиям законодательства.

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