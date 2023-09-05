МИД Южной Кореи заявил, что замороженные в республике средства принадлежат народу Ирана

157 Просмотров

Министр иностранных дел Республики Корея Пак Чин в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном заявил, что замороженные на счетах в южнокорейских банках финансовые активы принадлежат народу Ирана.

Об этом сообщило южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

Телефонный разговор с иранским министром состоялся в понедельник. «Пак Чин сказал, что [Сеул] прикладывает всевозможные усилия для передачи замороженных средств, ясно понимая, что они принадлежат иранскому народу», – информировали южнокорейские дипломаты. Глава МИД Южной Кореи добавил, что намерен продолжить шаги по разрешению проблем посредством координации и диалога с заинтересованными сторонами.

Пак Чин предложил укреплять двустороннее взаимодействие в сферах, «где это возможно», в том числе в области науки, спорта и культуры. Иранский министр ответил, что Тегеран уделяет большое внимание отношениям со странами Азии и намерен развивать связи с Сеулом.