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Испания во власти ливней, объявлена угроза наводнений (видео)

Испания во власти ливней, объявлена угроза наводнений (видео)

Во многих регионах Испании в понедельник, 4 сентября, продолжились сильные ливни, власти предупреждают об угрозе наводнений. В настоящее время королевство находится в изолированной области низкого давления, что привело «во всей стране, за исключением Канарских островов, к продолжительным и повсеместным, в отдельных регионах сильным и очень сильным осадкам, сопровождаемым штормовым ветром», сообщила испанская метеорологическая служба Aemet.

Высший уровень опасности из-за продолжающихся со 2 сентября сильных штормов с ливнями объявлен для Мадрида, а также для районов Андалусии и Кастилии-Ла-Манчи. В свою очередь министерство внутренних дел Испании выпустило предупреждение об угрозе природных катастроф на большей части страны. Несмотря на большое число возвращающихся из отпусков в конце школьных каникул, Главное управление дорожного движения (DGT) призвало граждан «не ездить на автомобилях и оставаться дома, поскольку многие дороги полностью находятся под водой».

В нескольких городах власти призвали жителей не выходить на улицу из-за угрозы наводнений. Спасательные службы рекомендуют при этом находиться на верхних этажах домов. В Альканаре с 10-тысячным населением, расположенном на северо-востоке Испании, власти запретили покидать дома в связи с риском сильного наводнения. За последние 24 часа в городе зафиксированы сильнейшие ливни, количество осадков составило 215 литров на кв. м. Кроме того, приостановлено железнодорожное сообщение между Валенсией и Барселоной, а также на ряде других участков, сообщила железнодорожная компания Renfe.

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