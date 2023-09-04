Байрамов: Азербайджан является надежным партнером ряда европейских стран

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Азербайджан на протяжении многих лет является надежным партнером ряда европейских стран по поставкам нефти и газа.

С данным заявлением выступил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто в Будапеште.

«По экспорту сырой нефти и нефтепродуктов Азербайджан на протяжении многих лет является надежным партнером ряда европейских стран. С конца 2020 года Азербайджан стал надежным партнером европейских стран в поставках газа», – отметил министр.

Министр иностранных дел Азербайджана напомнил, что согласно первому соглашению 10 миллиардов кубометров газа были поставлены в 3 европейские страны – Италию, Грецию и Болгарию: «Между Азербайджаном и Еврокомиссией в 2022 году был подписан Меморандум о взаимопонимании по расширению сотрудничества в сфере энергетики. Один из основных пунктов этого Меморандума связан с увеличением объемов азербайджанского газа, который будет экспортироваться на европейский рынок».

Байрамов добавил, что объем газа, экспортированного из Азербайджана на европейский рынок в 2021 году, составил 8 млрд кубометров, в прошлом году этот показатель составлял 11,4 млрд кубометров, а в этом году ожидается, что этот показатель превысит 12,5 млрд кубометров.

«С этого года Румыния и Венгрия также пополнили ряды стран-покупателей газа, и мы видим, что все больше европейских стран готовы закупать азербайджанский газ. Мы работаем с нашими партнерами над реализацией Меморандума о взаимопонимании, подписанного между Азербайджаном и ЕС, чтобы до 2027 года объем достиг 20 миллиардов кубометров», – подчеркнул Джейхун Байрамов.