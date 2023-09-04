Венгрия намерена купить миллиард кубометров азербайджанского газа

Венгрия планирует закупать 1 миллиард кубометров природного газа у Азербайджана, чтобы диверсифицировать источники поставок.
Об этом министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто заявил сегодня на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Азербайджана, пишет издание Portfolio.
Сиярто призвал ЕС выделить средства на расширение мощностей трубопроводов, по которым азербайджанский природный газ может поступать в Румынию и Венгрию.
Также, по словам министра, между Баку и Будапештом достигнута предварительная договоренность по участию венгерских строительных компаний в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана.