Венгрия намерена купить миллиард кубометров азербайджанского газа

105 Просмотров

Венгрия планирует закупать 1 миллиард кубометров природного газа у Азербайджана, чтобы диверсифицировать источники поставок.

Об этом министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто заявил сегодня на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Азербайджана, пишет издание Portfolio.

Сиярто призвал ЕС выделить средства на расширение мощностей трубопроводов, по которым азербайджанский природный газ может поступать в Румынию и Венгрию.

Также, по словам министра, между Баку и Будапештом достигнута предварительная договоренность по участию венгерских строительных компаний в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана.