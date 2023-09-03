Поломка самолета Бербок привела к дополнительным расходам в размере более €104 тыс.

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Отмена поездки министра иностранных дел Германии Анналены Бербок по странам Индо-Тихоокеанского региона в середине августа из-за поломки правительственного самолета привела к дополнительным затратам в размере более €104 тыс. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на ответ МИД ФРГ на соответствующий запрос депутата Бундестага от Левой партии Севим Дагделен.

По данным журнала, в связи с отмененной поездкой Бербок в Австралию, Новую Зеландию и Фиджи внешнеполитическое ведомство Германии на текущий момент понесло расходы в размере около €104 331. В эту сумму включены затраты на обратный путь, который пришлось совершить членам правительственной делегации и пяти специальным гостям регулярным рейсом из Объединенных Арабских Эмиратов. «Очень небольшая часть делегации» продолжила путешествие регулярными рейсами в планируемые страны в Тихоокеанском регионе, например, для возврата артефактов в Австралию.

Сама Бербок вернулась обратно в Гамбург первым классом авиакомпании Emirates.