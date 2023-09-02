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Главное Мир

Ирак и Иран приступили к строительству железной дороги между странами

Ирак и Иран приступили к строительству железной дороги между странами

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заложил камень в основание железной дороги между арабской республикой и Ираном.

Об этом сообщил информационный портал Shafaq News.

По его данным, церемония состоялась на пограничном переходе в городе Шаламче в иракской провинции Басра. От иранской стороны в ней принял участие первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

«Железнодорожное сообщение через погранпереход в Шаламче станет одним из маршрутов для перевозки пассажиров, путешествующих к святым местам в [иракских] провинциях Эн-Наджаф и Кербела», – сказал, выступая на церемонии, премьер Ирака. По его словам, проект строительства «представляет собой еще один столп в укреплении инфраструктуры и расширении возможностей Ирака в деле сотрудничества с соседними странами, в частности в приеме путешественников, прибывающих из Ирана и стран Центральной Азии».

В свою очередь Мохбер выразил уверенность, что после завершения строительства, которое рассчитано на два года, «торговый обмен между Ираном и Ираком ожидает огромный скачок».

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