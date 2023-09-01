Свергнутый президент Нигера заразился малярией

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Президент Нигера Мохамед Базум, свергнутый в результате путча, заболел малярией вместе с членами своей семьи, заявил глава МИД африканского государства Хассуми Массуду.

В интервью El Pais он отметил, что мятежники все еще держат лидера страны в заключении в его доме.

«У них нет электричества. Нет холодильника, чтобы хранить продукты, и сейчас достаточно жарко. В Нигере сейчас больше 40 градусов. Очень много москитов и у них проблемы со сном. Они все заразились малярией из-за москитов», — пояснил Массуду.

Он добавил, что свергнутый президент Нигера находится в суровых условиях, но не теряет оптимизма. Массуду подчеркнул, что Базум продолжает «борьбу и сопротивление» путчистам.