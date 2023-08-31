Украина атаковала аэродром Курска картонными беспилотниками (видео)

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Военные контрразведчики СБУ атаковали аэродром в российском Курске ночью 27 августа с помощью картонных дронов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

По информации источников, картонные дроны невидимы для вражеских радаров. Как показало испытание, после взрыва поражающие элементы накрывают достаточно большую площадь, достаточную, чтобы повредить даже большой самолет.

Именно с помощью этих картонных дронов военные контрразведчики СБУ в ночь на 27 августа атаковали аэродром в российском Курске. Тогда они повредили четыре самолета СУ-30 и один МиГ-29. Также среди пораженных целей – радары комплекса С-300 и два «Панциря».

«Благодаря нестандартным подходам специалистов из СБУ теперь у россиян на один страшный сон больше», – добавили источники.