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Разведка Ирана обвинила «Моссад» в подготовке крупнейшей диверсии

Разведка Ирана обвинила «Моссад» в подготовке крупнейшей диверсии

Разведка в Иране (Корпус стражей исламской революции) обвинила израильскую службу внешней разведки «Моссад» в подготовке крупнейшей диверсии на объектах министерства обороны.

Об этом сообщает Tasnim.

Отмечается, что преступники под руководством «Моссада» планировали сорвать запуск ракет, поставив некачественные детали, из-за которых ракеты должны были взрываться при запуске.

По данным агентства, все подозреваемые в саботаже задержаны.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что за организацией серии терактов в Израиле стоит Иран.

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