Назначен новый министр обороны Великобритании

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Новым министром обороны Великобритании назначен министр по энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс. Об этом сообщил офис премьер-министра страны в социальной сети X.

До этого Sky News писало, что после отставки Бена Уоллеса с пост главы министра обороны Великобритании его вероятным преемником станет министр по энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс.

Уточняется, что Шаппс является давним политическим союзником премьер-министра Великобритании Риши Сунака.