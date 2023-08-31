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Главное Мир

Назначен новый министр обороны Великобритании

Назначен новый министр обороны Великобритании

Новым министром обороны Великобритании назначен министр по энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс. Об этом сообщил офис премьер-министра страны в социальной сети X.

До этого Sky News писало, что после отставки Бена Уоллеса с пост главы министра обороны Великобритании его вероятным преемником станет министр по энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс.

Уточняется, что Шаппс является давним политическим союзником премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

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