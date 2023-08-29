Становятся понятны масштабы азербайджанского розыскного списка

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Становится известно подробности задержания на ППП «Лачин» троих юнцов из числа карабахских этнических армян. Это Ален Саргсян, Ваге Овсепян и Левон Григорян, все самые, которая ещё в 2021-м году в раздевалке своего футбольного клуба «мартуни Аво» оскорбили флаг Азербайджана и разместили это видео в соцсетях.

Уже тогда Генеральным прокурором Азербайджана было начато следствие по факту возбуждения уголовного дела по статьям 283.2.3 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, совершенное организованной группой) и 324 (оскорбительные действия в отношении государственного флага Азербайджана или государственного герба Азербайджана) УК Азербайджана. Тогда, похоже, перспектива ответственности за свои действия сепаратистов волновала не очень: дело было вскоре после появления в Карабахе росмиротворцев, российская армия ещё не успела опозориться в Украине, и карабахские сепаратисты ещё вели себя нагло и уверенно, не сомневаясь, что не за горами «рестарт миацума» под защитой Москвы, военный реванш за счёт помощи извне и т.д. А значит, можно называть футбольные клубы в честь террористов («Аво» — кличка Монте Мелконяна), устраивать демонстративное надругательство над флагом Азербайджана и считать, что им за это ничего не будет. И только теперь в Ханкенди начинают понимать, как жестоко ошибались.

Установив погранично-пропускной пункт «Лачин» на мосту через Хакари, Азербайджан «захлопнул мышеловку». А теперь уверенно выигрывает «войну баз данных». Как оказалось, в Баку куда лучше, чем того хотелось бы противной стороне, осведомлены о пикантных подробностях биографии многих жителей зоны временного размещения РМК. Арест Вагифа Хачатряна уже не оставил на этот счет больших сомнений. Становятся понятны масштабы азербайджанского розыскного списка. Где значатся не только известные военные преступники первый карабахской войны, ну и те, кто уже осенью 2020 г. обстреливал мирные кварталы азербайджанских городов. А ещё и вот такие юнцы, которые предпочитали демонстрировать свою «удаль» на камеру, считая, что находятся в полной безопасности. И можно представить себе, как сегодня холодный пот прошибает многих из тех, кто «всего лишь» утащил пару стульев из разгромленный азербайджанской квартиры, громче всех визжал на митингах «Миацум!», не говоря о тех, кто стрелял по мирным кварталам Барды и Тертера.

Здесь можно было бы поставить точку. И посоветовать карабахским армянам, как бы это помягче выразиться, вести себя осмотрительно и не портить «политическую кредитную историю». Но есть ещё одно обстоятельство. Особенно актуальное в свете попыток представителей российской либеральной тусовки хотя бы даже во время полемики в соцсетях вбросить идею, что, дескать, и в Азербайджане в прямом смысле слова вытирали ноги о флаг Армении.

Если кто забыл, Азербайджан не нападал на Армению. Это Армения совершила адресе против нашей страны. И самое главное, если в Азербайджане бросили под ноги флаг Армении, находясь на СВОЕЙ территории, то эти юнцы из клуба оскорбили флаг Азербайджана на АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ территории. И в пределах азербайджанской юрисдикции. Более того, сделали это, когда всем здравомыслящим наблюдателям уже было понятно, что война проиграна, а проект «миацума» похоронен.

И есть ли в их тусовке забыли, что такое признанные границы, юрисдикции и ответственность, это ещё ничего не меняет.

Нурани, обозреватель