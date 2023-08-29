Баскетболистки «Нефтчи» выиграли турнир в Венгрии

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28 августа состоялся финальный матч Женской мировой серии по баскетболу 3×3, организованный в Венгрии. В финальной игре «Нефтчи» встретился с немецким клубом «Дюссельдорф Зоос».

«Нефтчи», превосходно начавший игру, в итоге одержал победу над соперником со счетом 21-10 и стал победителем этапа в Дебрецене, не проиграв ни одной встречи, уточняет АПА.

Лучшим игроком (MVP) Дебреценского этапа была признана член клуба «Нефтчи» Брайана Фрейзер.

С этим чемпионатом «Нефтчи» в 4-й раз стал победителем Женской мировой серии.