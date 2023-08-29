Гаджизаде обвинил Армению в искажении региональных реалий |
Сегодня Чингизу Мустафаеву могло бы исполниться 63 года |
Багдасарян: Армяне прекрасно жили в составе Азербайджана (видео) |
Резников сообщил, когда Украина введет в бой F-16 |
Армяне обстреляли азербайджанские позиции |
Зеленский: Украина переводит производство оружия на максимум |
К сведению Варданяна и принца Лихтенштейнского: Азербайджан имеет право сбивать нарушителей в небе над Карабахом |
Армяне, надругавшиеся над флагом Азербайджана, арестованы (обновлено, видео) |
В Баку судья покончил с собой, бросившись с 5-го этажа здания (фото) |
Главное Спорт

Баскетболистки «Нефтчи» выиграли турнир в Венгрии

Баскетболистки "Нефтчи" выиграли турнир в Венгрии

28 августа состоялся финальный матч Женской мировой серии по баскетболу 3×3, организованный в Венгрии. В финальной игре «Нефтчи» встретился с немецким клубом «Дюссельдорф Зоос».

«Нефтчи», превосходно начавший игру, в итоге одержал победу над соперником со счетом 21-10 и стал победителем этапа в Дебрецене, не проиграв ни одной встречи, уточняет АПА.

Лучшим игроком (MVP) Дебреценского этапа была признана член клуба «Нефтчи» Брайана Фрейзер.

С этим чемпионатом «Нефтчи» в 4-й раз стал победителем Женской мировой серии.

Теги:
Из этой рубрики
Баскетболистки "Нефтчи" выиграли турнир в Венгрии
Спорт

Баскетболистки «Нефтчи» выиграли турнир в Венгрии

2023/08/29, 00:42
Месси отличился в дебютном матче в МЛС (видео)
Спорт

Месси отличился в дебютном матче в МЛС (видео)

2023/08/27, 11:53
Украинец Усик нокаутировал британского боксера (видео)
Спорт

Украинец Усик нокаутировал британского боксера (видео)

2023/08/27, 09:53
Таэквондист Гашим Магомедов стал чемпионом Европы
Спорт

Таэквондист Гашим Магомедов стал чемпионом Европы

2023/08/26, 22:03
Месси снялся в клипе (видео)
Спорт

Месси снялся в клипе (видео)

2023/08/26, 10:30
В Германии считают невозможным участие РФ и Беларуси в Паралимпиаде
Спорт

В Германии считают невозможным участие РФ и Беларуси в Паралимпиаде

2023/08/26, 10:12
Скончался бывший футболист сборной Азербайджана Шахрияр Рагимов
Спорт

Скончался бывший футболист сборной Азербайджана Шахрияр Рагимов

2023/08/25, 16:17
Магнус Карлсен выиграл Кубок мира в Баку
Спорт

Магнус Карлсен выиграл Кубок мира в Баку

2023/08/24, 18:15
Магнус Карлсен отравился в Баку (видео)
Спорт

Магнус Карлсен отравился в Баку (видео)

2023/08/23, 00:30