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Украинцы уничтожили 5 вражеских офицеров

Украинцы уничтожили 5 вражеских офицеров

Потери России в рядах офицеров во время войны в Украине возросли – ликвидированы подполковник, капитан и три лейтенанта.

Как сообщает в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, известный под позывным «Штирлиц», в частности, отправился на удобрение подполковник СОБР (запаса), участвовавший в штурме Бахмута.

«Успешно демобилизированы … подполковник…  Роман Бочаров, капитан Александр Лебедев, лейтенант Юрий Помещиков, лейтенант Дмитрий Ходачков, младший лейтенант Андрей Фоос», – пишет «Штирлиц».

По информации из российских тг-каналов, Бочаров участвовал в штурме Бахмута в составе ЧВК «Вагнер».

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