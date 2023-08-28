Украинцы уничтожили 5 вражеских офицеров

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Потери России в рядах офицеров во время войны в Украине возросли – ликвидированы подполковник, капитан и три лейтенанта.

Как сообщает в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, известный под позывным «Штирлиц», в частности, отправился на удобрение подполковник СОБР (запаса), участвовавший в штурме Бахмута.

«Успешно демобилизированы … подполковник… Роман Бочаров, капитан Александр Лебедев, лейтенант Юрий Помещиков, лейтенант Дмитрий Ходачков, младший лейтенант Андрей Фоос», – пишет «Штирлиц».

По информации из российских тг-каналов, Бочаров участвовал в штурме Бахмута в составе ЧВК «Вагнер».