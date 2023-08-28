На ППП «Лачин» задержаны армяне, оскорбившие флаг Азербайджана (видео)

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Сегодня на ППП «Лачин» были задержаны трое армян-футболистов, оскорбивших азербайджанский флаг. Об этом сообщают армянские тг-каналы.

В 2021 году в соцсетях распространились кадры, на которых армянские футболисты вытирают ноги о флаг Азербайджана.

14 декабря 2021 года Генеральным прокурором Азербайджана было начато следствие по факту возбуждения уголовного дела по статьям 283.2.3 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, совершенное организованной группой) и 324 (оскорбительные действия в отношении государственного флага Азербайджанской Республики или государственного герба Азербайджана) УК Азербайджана. Расследование данного дела поручено следственному управлению прокуратуры.

