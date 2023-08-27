У Украины нет проблем с космической разведкой

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У Главного управления разведки Минобороны Украины есть свой собственный спутник, чтобы следить за действиями российских войск. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал глава ведомства Кирилл Буданов.

По его словам, разведка получает свои спутниковые данные, которые помогают следить за россиянами.

«У нас нет проблем с космической разведкой. Есть проблемы в скорости получения информации. Это технический процесс. Быстро бывает только в фильмах и в нескольких государствах мира», – отметил Буданов.

Он отметил, что, кроме собственного спутника, у ГУР также есть личный доступ и к другим космическим аппаратам.