Красный полумесяц ставит на место армянский офис МККК

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Вопрос гуманитарных операций на территории временной дислокации российских миротворцев не находится в компетенции Международного комитета Красного Креста. Эти операции находятся в компетенции только Азербайджанского общества Красного Полумесяца. Об этом говорится в заявлении Азербайджанского общества Красного Полумесяца (АОКП) в ответ на заявление Армянского общество Красного Креста.

«В соответствии с пунктами 5.1; 5.3; 5.4 Севильского соглашения еще раз заявляем, что в соответствии с оперативными планами и возможностями Движения, центральную роль в совместном создании и осуществлении коллективной реакции движения играет Азербайджанское общество Красного Полумесяца. Таким образом, согласно этому соглашению Международный Комитет Красного Креста не имеет исключительных прав в этой сфере в пределах Азербайджанской Республики. Вопрос гуманитарных операций в районе временной дислокации российских миротворцев не находится в компетенции МККК. Эти операции находятся исключительно в ведении Азербайджанского общества Красного Полумесяца, осуществляются в координации с ним», – говорится в заявлении АОКП.