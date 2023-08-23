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В Тверской области разбился самолет Пригожина, глава и командир ЧВК «Вагнер» погибли (обновлено, видео)

В Тверской области разбился самолет Пригожина, глава и командир ЧВК "Вагнер" погибли (обновлено, видео)

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин значился среди пассажиров частного самолета, разбившегося в Тверской области, сообщает Росавиация.

Бизнес-джет Embraer, по данным СМИ, принадлежащий Пригожину, разбился под селом Куженкино в Тверской области вечером 23 августа. По предварительным данным МЧС, погибли 10 человек: семь пассажиров и три члена экипажа. Самолет следовал из Москвы в Петербург.

Близкий к ЧВК Вагнера телеграм-канал Grey Zone утверждает, что самолет Пригожина был сбит из ПВО. Официального подтверждения этой информации нет.

Предположительно самолет Пригожина был сбит двумя ракетами С 300. Недалеко стоит С300ПС, – пишет тг-канал ВЧК-ОГПУ.

На борту самолета Пригожина также находился и командир «Вагнера» Дмитрий Уткин.



***

21:00 В Бологовском районе Тверской области произошло крушение самолета. По информации источников, потерпел крушение бизнес-джет с бортовым номером RA-02795, принадлежащий Евгению Пригожину.

 

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