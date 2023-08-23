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Главное Мир

В Иране из-за пожара на заводе пострадали более 20 человек

В Иране из-за пожара на заводе пострадали более 20 человек

Минимум 23 человека пострадали в результате пожара на заводе по производству пенопласта в Ширазе.

Об этом сообщило агентство ISNA.

По его данным, на момент, когда произошло возгорание, на территории завода находились не менее 65 сотрудников. 19 из них отравились угарным газом, еще 4 пострадали от воздействия продуктов горения пенопласта и были госпитализированы.

Пламя распространилось на площади 7 тыс. кв. м. В результате пожара взорвались несколько бензобаков на территории завода, однако экстренные службы смогли предотвратить взрыв цистерны с пентаном.

В ликвидации возгорания приняли участие сотрудники 17 пожарных депо, на место происшествия прибыли 24 пожарных расчета. Службы смогли полностью локализовать возгорание.

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