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Гаджиев – Politico: Армяне стремятся к сепаратизму, а не к реинтеграции

Гаджиев - Politico: Армяне стремятся к сепаратизму, а не к реинтеграции

Советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев в беседе с Politico заявил, что Лачинская дорога открыта.

При этом, он отметил, что азербайджанское правительство хочет, чтобы грузы доставлялась не только через Лачинскую дорогу из Армении, но и из азербайджанского города Агдам, потому что он «исторически связывает Карабах с материковой частью Азербайджана» и «менее затратен и более удобен».

«Почему армяне отказываются пользоваться агдамской дорогой?» – вопросил Гаджиев. «Потому что они не стремятся к реинтеграции — они просто стремятся к сепаратизму, они стремятся к ирредентизму и хотели бы сохранить свой незаконный марионеточный режим на территории Азербайджана».

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