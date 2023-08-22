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Армения открыла огонь по позициям азербайджанской армии

Армения открыла огонь по позициям азербайджанской армии

21 августа с 22:50 до 02:05 22 августа подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённых пунктов Бирэли района Дэвэли, Сайбалы района Гаракильсе с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённых пунктов Гараагач Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики и Минкенд Лачинского района.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры по всем указанным направлениям.

Кроме того, 22 августа с 06:15 до 07:20 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещён российский миротворческий континент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Тартерского, Ходжалинского и Агдамского районов.

В результате неотложных мер работы были немедленно остановлены.

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