Сепаратисты применили радиопомехи против средств гражданской авиации Азербайджана |
Десятки армян с российскими паспортами покинули Карабах (видео) |
Путин испугался лететь в Турцию |
Прикрасы, гримасы и reality Центральной Азии   |
Россия создает еще одну армию |
Украина впервые уничтожила стратегический ядерный бомбардировщик России (фото) |
Армения открыла огонь в направлении Гядабека и Лачина |
Украина атаковала Москву беспилотниками |
В ФСБ предложили Путину отправить в отставку Герасимова и Шойгу |
Главное Мир

Нетаньяху обвиняет Иран в серии терактов в Израиле

Нетаньяху обвиняет Иран в серии терактов в Израиле

Власти Израиля уверены, что за организацией начавшейся в последние дни новой волны терактов, направленных против израильтян, стоит Иран.

Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, передает  ТАСС.

«Мы находимся в эпицентре террористического натиска, который поощряется, направляется и финансируется Ираном и его марионетками», – заявил премьер, прибыв на место очередной атаки в районе Хеврона на Западном берегу реки Иордан, где ранее в понедельник была убита израильтянка и еще один израильский гражданин получил тяжелые ранения.

Глава правительства подчеркнул, что власти страны делают все, чтобы найти и наказать виновных. «Мы работаем круглосуточно, чтобы поймать убийц», – сказал он.

Вместе с Нетаньяху на место нападения прибыл министр обороны Израиля Йоав Галант, который выступил перед телекамерами совместно с премьером и тоже выразил обеспокоенность по поводу предполагаемой причастности Ирана к нынешней волне терактов. «Важно понимать значительные перемены, происходящие на местности. Они связаны с иранским финансированием и распространением оружия по указке Ирана», – отметил Галант, высказывания которого распространила пресс-служба Минобороны.

По оценке министра, «Иран ищет любую возможность причинить вред гражданам Израиля». «Мы достанем террористов и примем дополнительные меры, чтобы обеспечить безопасность граждан Израиля, заставив при этом заплатить высокую цену тех, кто ответственен за причинение какого-либо вреда [израильтянам]», – добавил глава оборонного ведомства.

Теги:
Из этой рубрики
Во Франции около 40 школ не восстановят после погромов к началу учебного года
Мир

Во Франции около 40 школ не восстановят после погромов к началу учебного года

2023/08/21, 22:55
Нетаньяху обвиняет Иран в серии терактов в Израиле
Мир

Нетаньяху обвиняет Иран в серии терактов в Израиле

2023/08/21, 22:10
Эрдоган о вступлении Швеции в НАТО: Если нападения на Коран продалжатся, пусть тогда не обижаются
Мир

Эрдоган о вступлении Швеции в НАТО: Если нападения на Коран продалжатся, пусть тогда не обижаются

2023/08/21, 21:43
Посольство США в Беларуси призвало своих граждан немедленно покинуть страну
Мир

Посольство США в Беларуси призвало своих граждан немедленно покинуть страну

2023/08/21, 21:29
В ВОЗ заявили, что версия о естественном происхождении COVID-19 становится самой вероятной
Мир

В ВОЗ заявили, что версия о естественном происхождении COVID-19 становится самой вероятной

2023/08/21, 21:16
Миллионы жителей Стамбула переселят из-за риска землетрясений
Мир

Миллионы жителей Стамбула переселят из-за риска землетрясений

2023/08/21, 20:10
Глав дипмиссий Дании и Нидерландов вызвали в МИД Турции из-за осквернений Корана
Мир

Глав дипмиссий Дании и Нидерландов вызвали в МИД Турции из-за осквернений Корана

2023/08/21, 19:30
Организатор акций с сожжением Корана подвергся нападению в пригороде Стокгольма (видео)
Мир

Организатор акций с сожжением Корана подвергся нападению в пригороде Стокгольма (видео)

2023/08/21, 19:02
"Роскосмос" назвал причину аварии "Луны-25"
Мир

«Роскосмос» назвал причину аварии «Луны-25»

2023/08/21, 18:49