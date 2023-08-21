Нетаньяху обвиняет Иран в серии терактов в Израиле

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Власти Израиля уверены, что за организацией начавшейся в последние дни новой волны терактов, направленных против израильтян, стоит Иран.

Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

«Мы находимся в эпицентре террористического натиска, который поощряется, направляется и финансируется Ираном и его марионетками», – заявил премьер, прибыв на место очередной атаки в районе Хеврона на Западном берегу реки Иордан, где ранее в понедельник была убита израильтянка и еще один израильский гражданин получил тяжелые ранения.

Глава правительства подчеркнул, что власти страны делают все, чтобы найти и наказать виновных. «Мы работаем круглосуточно, чтобы поймать убийц», – сказал он.

Вместе с Нетаньяху на место нападения прибыл министр обороны Израиля Йоав Галант, который выступил перед телекамерами совместно с премьером и тоже выразил обеспокоенность по поводу предполагаемой причастности Ирана к нынешней волне терактов. «Важно понимать значительные перемены, происходящие на местности. Они связаны с иранским финансированием и распространением оружия по указке Ирана», – отметил Галант, высказывания которого распространила пресс-служба Минобороны.

По оценке министра, «Иран ищет любую возможность причинить вред гражданам Израиля». «Мы достанем террористов и примем дополнительные меры, чтобы обеспечить безопасность граждан Израиля, заставив при этом заплатить высокую цену тех, кто ответственен за причинение какого-либо вреда [израильтянам]», – добавил глава оборонного ведомства.