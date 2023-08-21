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ВС Азербайджана вновь пресекли попытку армян установить фортификационные сооружения

ВС Азербайджана вновь пресекли попытку армян установить фортификационные сооружения

21 августа с 07:05 до 07:20 армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в Ходжалинском районе.

Кроме того, подразделения вооруженных сил Армении с 09.30 до 10.10 с позиций в направлении населённых пунктов Юхары Шорджа и Юхары Загалы Басаркечярского района подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённых пунктов Зейлик и Безирхана Кяльбаджарского района.

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