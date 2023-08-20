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Эрдоган обсудил с Орбаном вопросы евроинтеграции Турции

Эрдоган обсудил с Орбаном вопросы евроинтеграции Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в Будапеште с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном отношения между двумя странами, вопросы евроинтеграции Анкары и актуальные международные вопросы. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера по итогам состоявшейся встречи.

«На переговорах наряду с отношениями между Турцией и Венгрией были рассмотрены вопросы полноправного членства в Европейском союзе Турции, региональные и международные проблемы», – говорится в сообщении. Другие подробности встречи не приводятся.

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