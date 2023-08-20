Орбан принял президента Азербайджана Алиева (фото) |
Зеленский сообщил о получении от Нидерландов 42-х F-16 (обновлено, фото) |
Количество жертв оползня в Грузии увеличилось до 28 |
Теракт в Пакистане унес жизни 13 человек (обновлено) |
Российская АМС разбилась на Луне (обновлено) |
В перестрелке в Запорожье между «кадыровцами» и дагестанцами погибли 20 человек |
Начался визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Венгрию (фото, видео) |
Армяне обстреляли наши позиции в направлении Гядабейского района |
Баскетболистки «Нефтчи» выиграли Женскую Мировую серию |
Главное Армия

У украинцев уже есть опыт эксплуатации F-16

У украинцев уже есть опыт эксплуатации F-16

Американский истребитель F-16, обучение на котором уже начали украинские пилоты, садился на аэродромах Украины. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

– Самолет F-16 был в Украине, он садился на наших аэродромах. Мы проводили совместные учения с пилотами F-16 и у нас есть опыт эксплуатации соответственно самолета F-16. Я думаю, это существенно, – рассказал Олещук.

Он опроверг манипуляции, что у истребителя якобы слабая передняя стойка, и он не сможет садиться на аэродроме. Командующий ВС ВСУ рассказал, что соответствующий вопрос он задал во время визита в Швецию профессиональному пилоту Gripen, у которого такая же стойка, как и на F-16.

– На что получил ответ, что она достаточно мощная, достаточно устойчивая и не будет проблем, чтобы этот самолет, как и F-16 садился и взлетал на вашем аэродроме, – подчеркнул Олещук.

Он отметил, что Украина занимается подготовкой взлетно-посадочных полос перед передачей ей F-16.

– Проводим соответствующую реконструкцию, улучшаем покрытие… инфраструктуру аэродрома, строим новые защитные сооружения. И я думаю, что с момента приобретения Украиной самолетов, мы сможем их принять в Украине, – резюмировал Олещук.

Теги:
Из этой рубрики
Зеленский сообщил о получении от Нидерландов 42-х F-16 (обновлено, фото)
Армия

Зеленский сообщил о получении от Нидерландов 42-х F-16 (обновлено, фото)

2023/08/20, 16:45
У украинцев уже есть опыт эксплуатации F-16
Армия

У украинцев уже есть опыт эксплуатации F-16

2023/08/20, 16:34
ВС России получили новые антидроновые ружья
Армия

ВС России получили новые антидроновые ружья

2023/08/20, 15:20
Украинские летчики повышают свои навыки в Великобритании и Швеции
Армия

Украинские летчики повышают свои навыки в Великобритании и Швеции

2023/08/20, 12:47
ВСУ уничтожили еще 460 вражеских солдат и 17 единиц бронетехники
Армия

ВСУ уничтожили еще 460 вражеских солдат и 17 единиц бронетехники

2023/08/20, 12:18
Армяне обстреляли наши позиции в направлении Гядабейского района
Армия

Армяне обстреляли наши позиции в направлении Гядабейского района

2023/08/20, 12:03
Российский удар по Чернигову унес жизни 7 человек, 148 получили ранения (фото)
Армия

Российский удар по Чернигову унес жизни 7 человек, 148 получили ранения (фото)

2023/08/20, 10:11
Украина нанесла 9 авиаударов по врагу
Армия

Украина нанесла 9 авиаударов по врагу

2023/08/20, 09:44
Украинский дрон атаковал Курск (фото, видео)
Армия

Украинский дрон атаковал Курск (фото, видео)

2023/08/20, 07:56