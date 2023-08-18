Минобороны показало, как армянские боевики перевозят оружие и мины в машинах скорой помощи (видео)

Армянские боевики перевозят оружие и мины в машинах скорой помощи. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

«Утром 18 августа в Карабахском экономическом районе в сопровождении боевой машины, принадлежащей российскому миротворческому контингенту, временно дислоцированному на территории Азербайджана, наблюдалось укрепление незаконными армянскими вооруженными формированиями и остатками вооруженных сил Армении боевых позиций по маршруту Ханкенди-Гайбалы-Дюканлар-Хелфели.

На кадрах, полученных средствами технического наблюдения, зафиксировано движение в колонне машины скорой медицинской помощи, внутри которой находились оружие, боеприпасы, а также пехотные и противотанковые мины для осуществления незаконных перевозок.

Армяне и ранее использовали машины скорой медицинской помощи для военных целей, установки средств РЭБ, представляющих серьезную угрозу безопасности полетов гражданских самолетов, пересекающих наше воздушное пространство», – заявили в оборонном ведомстве.