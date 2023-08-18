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Сын задушил свою мать в Уджаре

Сын задушил свою мать в Уджаре

В Уджаре возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства женщины.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, 18 августа примерно в 10:30 в районную прокуратуру поступила информация об обнаружении тела Шалалы Гурбановой (1981 г.р.) в ее доме со следами насилия.

В ходе предварительного расследования были установлены основания для подозрения в том, что Фаиг Гурбанов (2000 г.р.) во время ссоры задушил проволокой свою мать Шалалу Гурбанову в их доме.

После убийства Гурбанов добровольно сдался следствию и был задержан в качестве подозреваемого.

По факту в Уджарской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК, ведется предварительное следствие.

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