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Один из главных пропагандистских каналов Кремля впервые раскритиковал Путина

Один из главных пропагандистских каналов Кремля впервые раскритиковал Путина

Один из самых одиозных пропагандистских ресурсов Кремля, «ультрапатриотический» канал «Царьград» выступил с очень резкой критикой президента РФ Владимира Путина, пишет портал «Диалог».

Претензии главе РФ публично предъявили за то, что доллар в России пробил психологическую отметку в 100 рублей.

Путина резко раскритиковал пропагандист Юрий Пронько в своей авторской программе «Сухой остаток».

Он вставил в передачу нашумевшее недавнее заявление российского лидера о том, что «доллар скукоживается, а рубль укрепляется», продемонстрировав тем самым оторванность главы РФ от реальности, а также его непрофессионализм.

«Начиная с дефолта 98-го года (вдумайтесь в это!) курс доллара вырос почти в 15 раз, то есть за четверть века рубль не просто опускали, но осознанно подрывали доверие к нему. Любые рассуждения про стабильность приводили к одному результату – обрушению. За четверть века ничего не изменилось в этом плане… Как только на самом высоком уровне (вне зависимости от года: 1998-й или 2023-й) нам начинают говорить про надежность и стабильность, это значит только одно: готовятся к худшему», – заявил ведущий.

«Царьград» принадлежит православному кремлевскому олигарху Константину Малофееву, который непосредственно причастен к агрессии против Украины.

Войну он поддерживал финансово и информационно с 2014 года. До недавнего времени ресурс избегал какой-либо критики президента РФ, придерживаясь официальной линии о «стабильности», «вставании с колен» и прочем.

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