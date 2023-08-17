Сегодня «Карабах» сыграет ответный матч с «ХИК»

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Чемпион Азербайджана футбольный клуб «Карабах» в матче 1/2 финала квалификации Лиги Европы проведет в четверг очередную игру. Подопечные Гурбана Гурбанова выйдут в ответный матч III квалификационного раунда Лиги Европы. Агдамский клуб встретится на выезде с финским ХИК. Агдамцы, победившие на прошлой неделе в Баку со счетом 2:1, постараются сохранить преимущество в Финляндии, сообщает Apasport.

В случае, если «Карабах» перешагнет этот барьер, он обеспечит себе место в группе еврокубков. В плей-офф Лиги Европы агдамцев ждет словенская «Олимпия». Встреча начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Лига Европы: III классификационный этап, ответная игра 17 августа 20:00.

ХИК (Финляндия) – «Карабах» (Азербайджан)

Главный судья: Вилли Делаж (Франция)

Футбольный стадион Хельсинки

Первая игра – 1:2