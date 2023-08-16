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В Украине исключили получение F-16 осенью или зимой

В Украине исключили получение F-16 осенью или зимой

Украина не сможет получить от союзников истребители F-16 в ближайшую осень или зиму. Поэтому сейчас необходимо усилить противовоздушную оборону.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 этой осенью и зимой», – подчеркнул Игнат.

По его словам, на самолет были большие надежды, поскольку он мог стать частью противовоздушной обороны и помочь защититься от ракетного терроризма России.

«Но, как там ни было, вопрос сдвинулся с места. Мы понимаем, что наши летчики будут в ближайшее время учиться. Но вместе с тем усиление нашего ПВО нужно проводить», – добавил спикер Воздушных сил.

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