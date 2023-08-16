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Карлсен высоко оценил Абасова

Карлсен высоко оценил Абасова

Азербайджанский шахматист Ниджат Абасов играет очень хорошо и очень уверенно.

Об этом заявил участник Кубка мира по шахматам в Баку, норвежский гроссмейстер, 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен после победы в шестом раунде турнира (1/4 финала среди мужчин).

Ниджат Абасов и Магнус Карлсен выступят в полуфинале Кубка мира в Баку, первая партия которого состоится 19 августа, отмечает «Тренд».

Магнус Карлсен добавил, что Ниджат Абасов – игрок высокого уровня. «Он играет очень хорошо и очень уверенно, с ним играть будет нелегко», – сказал шахматист.

Он также отметил хорошую организацию Кубка мира по шахматам в Баку.

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