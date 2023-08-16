Азербайджанская диаспора напомнила миру об армянском терроре

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Координационные советы в 15 зарубежных странах и организации азербайджанской диаспоры в 38 странах обратились к международной общественности по поводу сложившейся ситуации в регионе Южного Кавказа и поддержки мирных усилий Азербайджана.

В заявлении, адресованном Организации Объединенных Наций (ООН) и другим международным организациям, было уделено внимание актуальным вопросам, связанным с послевоенной ситуацией между Азербайджаном и Арменией.

Было указано, что реваншистские силы в Армении и армянская диаспора в мире осложняют вопрос достижения прочного мира в регионе.

Диаспорские организации еще раз напоминают о том, что Армения в течение 30 лет совершала ужасные разрушения и экологический террор на оккупированных азербайджанских землях, а в результате минирования этих территорий ее вооруженными силами, до сих пор погибло и ранено более 300 невинных гражданских лиц и военнослужащих Азербайджана. Диаспорские организации заявили, что, несмотря на необоснованные претензии армянской стороны, все коммуникационные пути с Карабахом открыты.

Было отмечено, что единственным требованием Азербайджана является сохранение суверенитета над своими территориями, в том числе над транспортно-коммуникационными путями, и это требование полностью соответствует нормам международного права.

«Наша страна, проводящая крупномасштабные восстановительные работы в Карабахском регионе, не заинтересована в конфликте и новых беспорядках. Мы очень хотим мира – это остается нашей непоколебимой позицией», – говорится в обращении.

Диаспорские организации призвали международное сообщество обострять отношения между двумя странами, а помочь в налаживании конструктивного диалога: ”Только через понимание, сотрудничество и взаимное уважение мы можем надеяться на достижение прочного мира, в котором так нуждается наш регион».