Арестованы чиновники, получившие взятку за ускорение таможенного оформления

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре совместно с Государственным таможенным комитетом, была задержана группа должностных лиц, создавших искусственные препятствия в процессе таможенного оформления ввозимой в страну продукции, а затем получивших взятку от гражданина в обмен на ускорение оформления, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.

Директор Губа-Хачмазского регионального филиала Агентства социальных услуг при МТСЗН Эльшан Абдуллаев и фактический руководитель ООО ƏR TRANSPORT Адалет Гулиев подозреваются в том, что помогли инспектору отдела таможенной оценки Бакинского главного таможенного управления ГТК Мазахиру Исмаилову в совершении противоправных действий. Они вступили в сговор с с целью задержки таможенного оформления автозапчастей, ввозимых за счет компании, принадлежащей гражданину, а затем получили от этого человека взятку в размере 8 тысяч манатов за быстрый пропуск товаров через таможенный контроль путем поверхностного осмотра.

В ходе обысков, проведенных в служебных кабинетах указанных должностных лиц, были обнаружены и изъяты представляющие важность для дела доказательства.

В рамках уголовного дела Мазахиру Исмаилову было предъявлено обвинение по статье УК 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере), а Эльшану Абдуллаеву и Адалету Гулиеву – по статьям УК 32.5, 308.2, 32.5, 311.3.3 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, и пособничество в получении взятки в крупном размере). Все трое арестованы.