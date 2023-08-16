Будут оштрафованы партии, открывшие счета за пределами Азербайджана

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Будут оштрафованы политические партии, открывшие любые счета за пределами Азербайджана.

Это нашло отражение в поправке в Кодекс об административных правонарушениях, утвержденной указом Президента Ильхама Алиева.

Согласно указу, за открытие любых счетов (включая все виды финансовых организаций) за пределами Азербайджанской Республики должностные лица будут оштрафованы на сумму от 1500 до 2000 манатов, а юридические лица – на сумму от 4000 до 5000 манатов.

За совершение повторного правонарушения в течение одного года со дня вступления в законную силу постановления о наложении административного взыскания лицом, получившим административное взыскание за это правонарушение физические лица будут оштрафованы на сумму от 1500 до 2000 манатов, должностные лица – на сумму от 3000 до 5000 манатов, а юридические лица – на сумму от 10000 до 15000 манатов.

Также согласно закону, за получение политической партией денежных средств от субъектов, запрещенных Законом «О политических партиях», либо в наличной форме (без перечисления на банковский счет), либо в иностранной валюте должностные лица будут оштрафованы на сумму от 2000 до 2500 манатов, а юридические лица – на сумму от 6000 до 8000 манатов.

За совершение повторного правонарушения в течение одного года со дня вступления в законную силу постановления о наложении административного взыскания лицом, получившим административное взыскание за это правонарушение физические лица будут оштрафованы на сумму от 1500 до 2000 манатов, должностные лица – на сумму от 3000 до 5000 манатов, а юридические лица – на сумму от 10000 до 15000 манатов.