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В Шуше cреди останков азербайджанских пленных обнаружены гвозди

В Шуше cреди останков азербайджанских пленных обнаружены гвозди

Гвозди, найденные среди фрагментов шести скелетов, обнаруженных в Шуше, дают основание предположить, замученных до смерти пленных заставляли их глотать.

Об этом сообщил представитель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Заур Исмаилов, передает Report.

По его словам, также выявлены признаки как огнестрельных повреждений костей, так и нанесенных колюще-режущими предметами.

***

15:27 В городе Шуша обнаружено массовое захоронение.

В результате раскопок, проведенных с 1 по 15 августа, на территории Шушинской тюрьмы были обнаружены останки предположительно 17-ти человек, передает АПА.

В настоящее время на территории, где было обнаружено массовое захоронение, находятся сотрудники Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

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