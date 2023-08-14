Силы МЧС привлекли вертолет к тушению пожара в Габале (обновлено)

18:59 Продолжаются меры по тушению пожара в горной местности со сложным рельефом в Габалинском районе, вблизи села Солгуджа.
Согласно информации МЧС, во избежание распространения огня в тушении пожара задействован и вертолет Авиационного отряда МЧС.
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17:12 На горячую телефонную линию 112 МЧС поступила информация о пожаре в горной местности со сложным рельефом в Габалинском районе, вблизи села Солгуджа.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В связи с инцидентом на место незамедлительно были привлечены силы Северо-Западного регионального центра МЧС и Государственной службы пожарной охраны.
В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.
Будет предоставлена дополнительная информация.