Абдоллахиян заявил, что разблокировка активов не была условием сделки по обмену заключенными

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Восстановление доступа к иранским активам, заблокированным в Республике Корея, не было условием соглашения между Тегераном и Вашингтоном об обмене заключенными.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, выступая на пресс-конференции в Тегеране.

«Обмен пленными – это сугубо гуманитарный вопрос, и он не имеет ничего общего с восстановлением доступа к нашим активам в иностранных банках, – приводит слова министра агентство Tasnim. – В соглашении между Ираном и США, достигнутом при посредничестве третьей страны, есть протокол встречи по вопросу обмена заключенными и отдельный протокол встречи относительно разблокировки активов».

Абдоллахиян также отметил, что принадлежащие Ирану средства были конвертированы из южнокорейских вон в евро и депонированы в одном из европейских банков. Какая именно страна присутствует в маршруте движения разблокированных иранских активов, министр не уточнил.