Из-за песчаной бури в Иране пострадали более 730 человек

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По меньшей мере 733 человека пострадали в результате песчаной бури, которая накрыла иранскую провинцию Систан и Белуджистан на юго-востоке исламской республики.

Об этом сообщает Mehr со ссылкой на замглавы Университета медицинских наук провинции.

По его данным, за прошедшие четыре дня в медицинские учреждения на севере Систана и Белуджистана за помощью обратились не менее 733 человек, из них 58 вынуждены оставаться под присмотром специалистов. У пострадавших наблюдаются проблемы с дыхательной, сердечно-сосудистой и зрительной системами, отмечают врачи.