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ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Садаракском направлениях

ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Садаракском направлениях

Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Садаракском направлениях подверглись обстрелу.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что 13 августа с 22:45 до 14 августа 07:05 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Йухары Шорджа Басаркечярского района и Араздейен Девелинского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Моллабайрамлы Кяльбаджарского района и Гейдарабад Садаракского района.

«Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры», – говорится в сообщении Минобороны.

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