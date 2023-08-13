В результате теракта в мавзолее в Иране погибли 4 человека (видео)

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Теракт произошел в мавзолее Шах-Черах в иранской провинции Фарс, расположенной на юго-западе исламской республики. Об этом сообщило агентство IRNA.

По его сведениям, по меньшей мере четыре человека погибли в результате нападения террористов.

Агентство Tasnim проинформировало, что двое из них являются служителями мавзолея. Согласно его данным, двое боевиков попытались проникнуть на территорию мечети, один из них задержан, усилия по поимке второго продолжаются. Радикал продолжает стрелять по тем, кто находится у входа в мавзолей. В настоящий момент здание оцеплено, вся территория вокруг находится под контролем сил правопорядка.

Со своей стороны агентство Fars утверждает, что боевики встретили отпор со стороны сил безопасности. По меньшей мере два человека получили ранения, их состояние оценивается как критическое.

